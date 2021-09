Tão trágico como as mortes que a retirada das tropas norte-americanas de Cabul direta ou indiretamente causou foi, com essa apressada partida, ter desaparecido um suporte moral e político no qual, apesar de tudo, alguma população afegã havia confiado.Vejamos: em 2001, os Estados Unidos ocuparam o Afeganistão e afastaram o governo radical islâmico dos talibãs a pretexto de combater o terrorismo da Al-Qaeda.