Talvez o leitor não saiba que a Organização Mundial de Saúde e a Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio decidiram, em 2003, dedicar o dia 10 de setembro ao fenómeno do suicídio.Tal fenómeno é condenado não só por quase todas as principais religiões, mas também pelas leis penais de inúmeros países, nomeadamente de Portugal.