No próximo domingo, as eleições da Alemanha deverão marcar o fim do governo da chanceler Angela Merkel e o começo de uma nova etapa da vida política alemã. Recorde-se que, sendo hoje em dia a Alemanha o país economicamente mais poderoso e influente da União Europeia, tal se deve aos 16 anos de liderança política de Merkel, liderança essa, aliás, intimamente associada às iniciativas de Bruxelas.