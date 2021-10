Numa primeira leitura, as recentes eleições para as autarquias, em Portugal, e para o parlamento, na Alemanha, confirmam dois fenómenos. Primeiro, a usual imprecisão das previsões avançadas pelas sondagens de opinião; segundo, a vitalidade do sistema democrático no que respeita ao confronto de ideias e projetos cuja credibilidade e conteúdo ético, aliás, não se esgota em narrativas bem trabalhadas.