Apesar da pandemia que ainda nos assola, foi possível retomar no princípio desta semana o encontro anual do Fórum do Estoril, pela mão do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica.O evento juntou investigadores e universitários nacionais e estrangeiros especializados nos campos da Economia, da Ciência Política e das Relações Internacionais.