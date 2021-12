Têm sido muitas as leituras feitas pelos comentadores sobre a recente videoconferência entre o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o líder da República Popular da China, Xi Jinping. Em resumo, dir-se-ia que, de um lado, a China pretende adquirir um estatuto de superpotência e contestar a hegemonia dos Estados Unidos e que, do outro lado, o principal objetivo estratégico de Washington seria controlar a crescente influência económica da China e o crescimento do respetivo dispositivo militar.