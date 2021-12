No dia 10 de dezembro de 1950 – há 71 anos – a Assembleia Geral das Nações Unidas propôs que fosse celebrado nesta data o Dia Internacional dos Direitos do Homem (DH). Tal decisão decorria do facto de ter sido dois anos antes, no dia 10 de dezembro de 1948, que essa mesma Assembleia Geral havia adotado a Declaração Universal dos Direitos do Homem.