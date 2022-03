Nos meus tempos de escola dizia-se como ironia que ninguém conseguia definir com rigor o que era uma guerra, mas quando ela chegava não havia dúvidas sobre aquilo que ela era. Nessa linha, temos a imagem dada no célebre sermão do Padre António Vieira: "É a guerra aquele monstro que se sustenta das fazendas, do sangue, das vidas, e que quanto mais come, tanto menos se farta".