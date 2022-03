Trarão as recentes reuniões de Bruxelas um avanço para a paz na Ucrânia? De facto, o conflito tende a resvalar para uma longa guerra de trincheiras.As tentativas de mediação têm-se multiplicado sem êxito. A Santa Sé associa-se a essas tentativas pois a sua diplomacia evita cortar os canais de comunicação com o Kremlin sem, no entanto, inibir-se de condenar a guerra e os horrores que lhe estão associados.