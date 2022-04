A vitória de Viktor Orbán e do seu partido, Fidesz, com 53% dos votos nas eleições legislativas de domingo passado, poderá complicar as difíceis relações do seu governo com Bruxelas. De facto, o governo de Orbán – que acede pela quarta vez ao cargo de Primeiro-ministro – tem sido denunciado pela Comissão Europeia por não respeitar os padrões do Estado de Direito democrático, nomeadamente ao interferir na independência do Poder judicial e na liberdade dos órgãos de comunicação social do país.









