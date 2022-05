Terminou ontem o encontro anual do Fórum Económico Mundial (WEF), em Davos, Suíça. Desta vez, este encontro reservado a uma elite mundial de governantes, empresários, estrategas, etc., pouco trouxe de novo, talvez devido tanto às sequelas do Covid-19 como à guerra na Ucrânia. Mas a ausência do Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e do seu Estado-maior, em nada ajudou o evento.









Ver comentários