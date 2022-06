Mal se haviam extinguido os ecos do Jubileu da Rainha Isabel II e já o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, enfrentava uma rebelião do seu Partido Conservador. Mais uma vez, e contra as previsões, Johnson logrou recuperar tangencialmente o controlo do seu partido graças não só ao seu indiscutível talento, mas também à nebulosidade dos meandros da vida política do Reino Unido.









