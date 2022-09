Com a discrição que lhe é habitual, acaba de se realizar no Vaticano um sínodo de todos os cardeais convocado pelo Papa Francisco com vista a implementar a sua Constituição Apostólica ‘Praedicate Evangelium’ em vigor desde junho passado. O objetivo desta reunião de purpurados foi não só refletir sobre uma reorganização da Cúria Romana, mas também avaliar formas mais eficazes de divulgar a mensagem evangélica.









