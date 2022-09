Tal como se previa, Liz Truss ganhou as eleições para a chefia do Partido Conservador do Reino Unido. A nova líder, chefe da diplomacia durante o governo de Boris Johnson, é conhecida pelas suas ambições e assertividade. Nascida numa família modesta e ligada à esquerda britânica, graduou-se em Oxford e, mercê da sua agilidade tática, acabou no Partido Conservador onde exerceu funções de deputada e ministra.









