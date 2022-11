Vale a pena rever as opiniões dos muitos analistas e comentadores que se pronunciaram sobre as eleições do Brasil. Em primeiro lugar, os resultados são essencialmente credíveis. Poderia ter sido melhor, mas a democracia é um caminho que se constrói passo a passo. Em segundo, as principais instituições, tais como o Governo, o Supremo Tribunal, as Forças Armadas e policiais e os governos estaduais mostraram a sua isenção no tratamento do processo eleitoral.









