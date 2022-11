Voltemos à questão da Ucrânia. Numa análise mais fina, os especialistas estão de acordo que o que está em causa no conflito ucraniano são perceções diferentes da vida internacional. Uma primeira conceção, que é a da União Europeia (UE), alega que as relações entre as nações devem reger-se somente por um quadro normativo, isto é, pelas regras do direito internacional.









