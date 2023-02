Se nos conflitos internacionais há sempre que contar com as manobras de contrainformação, o efeito destas tem crescido devido ao desenvolvimento dos meios de comunicação e propaganda, sobretudo na área do ciberespaço. Ora, no conflito ucraniano parece que se repete um fenómeno já registado durante a guerra civil espanhola quando outros países aproveitaram o campo de batalha para experimentarem novos armamentos e táticas.









