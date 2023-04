O ingresso oficial da Finlândia na Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) representa um avanço no sistema europeu de segurança coletiva. O objetivo da NATO é garantir a segurança e a defesa dos territórios e populações dos seus Estados-membros contra qualquer ameaça. E passando agora a contar com 31 membros tornou-se a maior estrutura defensiva do mundo.









Ver comentários