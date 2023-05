Celebra-se hoje o Dia Mundial da Língua Portuguesa. É sabida a importância que o nosso idioma começou a ocupar no mundo, a partir do séc. XV, com os descobrimentos e, seguidamente, com a colonização tanto do Brasil como de outras terras africanas. Durante o séc. XX, a independência das colónias e a afirmação do Brasil no Concerto das Nações reforçaram o peso da fala portuguesa no mundo.









