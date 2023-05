Uma das questões que se levantam depois da coroação do rei Carlos III do Reino Unido é a de saber qual será o futuro da Comunidade Britânica/ Commonwealth (CB). Com o fim da 2.ª Guerra Mundial e a emergência dos movimentos anticoloniais, Londres apressou-se a substituir as sobras do velho Império Britânico por uma organização voluntária de 54 Estados saídos das antigas colónias que partilhavam uma base cultural anglo-saxónica.









Ver comentários