Durante o fórum do Banco Central Europeu realizado na semana passada em Sintra, a sua presidente, Christine Lagarde, anunciou que as respetivas taxas de juro vão continuar a subir, o que se repercutirá nas taxas de juro dos países da zona euro. O objetivo é inverter os efeitos perversos da elevada inflação desses países por via de políticas monetárias.









