Durante a recente Cimeira da NATO, em Vilnius, os media nacionais e estrangeiros não deixaram de comentar uma controversa intervenção do ministro da Defesa do Reino Unido, Ben Wallace, que acusou o governo da Ucrânia de falta de “gratidão”. Fora do seu contexto, as palavras de Wallace poderiam afigurar-se inapropriadas não fosse ele um político experiente e que já ocupou várias pastas dos Gabinetes britânicos.









Ver comentários