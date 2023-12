Se é de boa tradição enviar nesta quadra natalícia as Boas Festas aos amigos e familiares talvez as circunstâncias deste ano que finda nos obriguem a recorrer a uma acrescida dose de fé. Com efeito, a nível das relações internacionais a situação tem-se adensado como sobejamente mostram o conflito israelo-palestiniano e a guerra da Ucrânia, entre outros com menor visibilidade.









