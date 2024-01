Durante o ano em curso haverá que rever obrigatoriamente a dinâmica das relações internacionais. Começando pela Ucrânia, o conflito com a Rússia tende a eternizar-se na medida em que as ofensivas militares no campo de batalha parecem irrelevantes. E da frequência dos apelos de ajuda do presidente Zelensky deduz-se que as dificuldades do seu país poderão aumentar tanto mais que alguns Estados da União Europeia, como a Hungria e a Eslováquia, inclinam-se para a aceitação de novas concessões a Putin com vista a obter a paz.









