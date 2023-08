O correu no Níger, há dias, um golpe de Estado promovido pelo respetivo Exército de que resultou a deposição do presidente Mohamed Bazoum e a imposição de um governo controlado pelos militares. As Nações Unidas à frente e a maioria dos seus Estados-Membros condenou este atropelo da democracia. E nesse contexto, a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), pela voz do seu atual secretário-geral, o presidente Bola Tinubu, da Nigéria, exigiu a abertura de negociações com vista à reposição da ordem constitucional daquela antiga colónia francesa.









