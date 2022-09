Ao contrário do que se previa, a coligação dos partidos da direita obtive a maioria nas recentes eleições legislativas da Itália. A pergunta agora feita pela maioria dos analistas e comentadores é a de saber quanto tempo vai durar a coligação vencedora. Recorde-se que a média do tempo de vida dos governos italianos do pós-guerra é de pouco mais de um ano.









Ver comentários