Na noite da passada terça-feira, Joe Biden proferiu o seu discurso do "Estado da União". Durante mais de uma hora delineou com otimismo aquilo que serão as prioridades do seu mandato presidencial. A pedra de toque foi a sua fé na grandeza de uns Estados Unidos democráticos. Porém, Biden dedicou boa parte do discurso a temas internos, abordados numa sequência estudada: a defesa de uma classe média combinada com a integração social dos mais desfavorecidos e a dignificação do trabalho;









