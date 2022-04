Hoje, primeiro de abril, é o ironicamente chamado dia das mentiras. Não é clara a origem de tão insólita comemoração, mas parece que teve a ver com as confusões geradas no séc. XVI quando o Papa Gregório XIII impôs o calendário gregoriano.A questão das falsidades, agora também chamadas "inverdades" ou "pós-verdades", ressurgiu com a guerra na Ucrânia.