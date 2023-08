Por nenhum partido haver alcançado a maioria absoluta nas últimas eleições parlamentares de Espanha, o Rei Felipe VI começou a ouvir os líderes das forças políticas com assento no Parlamento tendo em vista a formação de um novo governo. Respeitando todos os formalismos constitucionais, o soberano convidou para assumir tal missão o líder do partido mais votado, o Partido Popular, de Alberto Feijóo.









