A diversidade de opiniões que se regista entre os especialistas de Relações Internacionais sobre a Ucrânia apenas mostra a complexidade do tema. As intervenções do presidente Volodymyr Zelenskiy, por exemplo, têm o mérito de revelar o bom comunicador que ele é.



Mas as exigências que lhes estão subjacentes – retirada completa dos territórios ocupados incluindo a Crimeia, pagamento de indemnizações e punição dos criminosos de guerra – apenas podem ser entendidas como moeda de troca, e mesmo assim fraca, em futuras negociações.









