Surpreendeu a iniciativa apresentada há dias pelo PM do Reino Unido, Rishi Sunak, com vista a regulamentar o protocolo previsto pelo Brexit para a Irlanda do Norte. Em suma, Sunak tentou conciliar os preceitos do Acordo de Sexta-Feira Santa, de 1998, – que eliminaram a fronteira física entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda – e o imperativo de definir procedimentos aduaneiros que disciplinassem o tráfego de mercadorias entre a Irlanda do Norte e a União Europeia (UE), República da Irlanda incluída.









