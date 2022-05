Das recentes eleições regionais da Irlanda do Norte resultou pela primeira vez a maioria simples do Sinn Féin, um partido socialista radical, que advoga a separação do Reino Unido e a integração na República da Irlanda.



Sob a chefia de Michelle O’Neill, o Sinn Féin acaba de conquistar 27 dos 90 lugares do parlamento local, tornando-se assim a primeira força política daquele território autónomo e oferecendo à sua líder o lugar de primeira-ministra regional.









