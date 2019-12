Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 14.12.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Contrariando as previsões, Boris Johnson (BJ) obteve a maioria absoluta nas eleições parlamentares do Reino Unido. Daí que, renunciando a um Brexit sem acordo, Londres deverá prosseguir as negociações de saída.De facto, só se poderá entender a política britânica conhecendo-se a idiossincrasia do seu povo, a qual se revela tanto no cosmopolitismo londrino como no resto do país profundo.