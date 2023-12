O embaixador Francisco Seixas da Costa lançou esta semana a obra ‘Antes Que Me Esqueça. A Diplomacia e a Vida’, na qual reúne um vasto conjunto de entradas publicadas entre 2009 e 2022 no seu blogue ‘Duas ou Três Coisas’. No prefácio, assinado pelo antigo ministro dos Negócios Estrangeiros Jaime Gama, é assinalado o caráter híbrido da obra dado que ela tem algo de diário e muito de recordações do autor.









