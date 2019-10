Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 04.10.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Por iniciativa do Partido Democrata dos Estados Unidos foi aberto o processo de destituição (impeachment) do presidente Donald Trump. Estará livre o caminho para afastar quem muitos consideram ser um péssimo chefe de Estado? Não, pois tal não deverá ser aprovado pela maioria republicana do Senado.Resumindo, o que o Partido Democrata visa é "queimar" perante a opinião pública a recandidatura de Trump nas eleiç... < br />