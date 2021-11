Tal como se temia, a Cimeira do clima (COP26), de Glasgow, ficou muito aquém das expectativas. Em poucas palavras, a questão que com maior nitidez emergiu deste evento foi a dificuldade de conter o sobreaquecimento do nosso planeta sem prejudicar o desenvolvimento económico. Por certo que é um imperativo diminuir o chamado efeito de “estufa”, provocado pelo uso de combustíveis fósseis.