Cuba é um país que não deixa ninguém indiferente. As suas belezas naturais, a sua História, a sua Cultura e a vivacidade do seu povo deixam marca em quem a visita. E a popularíssima canção “Guantanamera” recorda a zona de Guantánamo e tudo o que de bom e de mau lhe está associado.São conhecidos os tópicos da história recente de Cuba: o triunfo da revolução de Fidel Castro; o desembarque frustrado da Baía dos Porcos; o incidente dos mísseis soviéticos; a tentativa de exportação do modelo revolucionário cubano, a longa resistência oferecida pelo regime ao embargo económico norte-americano, etc. Numa perspetiva mais larga, os comentadores usam cruzar a subtileza das análises geopolíticas com a influência da comunidade cubana dos Estados Unidos.