Por vezes, nos esforços de resolução dos conflitos internacionais nem tudo fica resolvido. No caso do Brexit, consta que parte do povo britânico se terá já arrependido de haver optado pela saída da União Europeia (UE). Por outro lado, quando em 31 de janeiro de 2020 o Brexit se consumou, chegou a temer-se como que um propósito “punitivo” por parte da UE.