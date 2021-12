Com a morte de Desmond Tutu desapareceu um dos principais ativistas dos Direitos Humanos da África do Sul. Nascido na Cidade do Cabo, em 1931, recebeu formação na Igreja Anglicana onde se ordenou em 1960 e foi o primeiro arcebispo africano da sua cidade natal. Entretanto, integrou uma geração de futuros líderes da África austral empenhados na luta contra o apartheid, em que também se destacou o seu amigo Nelson Mandela.