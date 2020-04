Na Irlanda

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 10.04.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 10.04.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

No momento em que o coronavírus parece estar a atingir o seu apogeu veja-se o caso da República da Irlanda: com cerca de 5 milhões de habitantes e dois terços da área de Portugal, as suas últimas eleições parlamentares não permitiram que nenhum dos vários partidos políticos alcançasse a maioria absoluta.As negociações para formar governo tendem a aproximar os dois partidos que tradicionalmente ...