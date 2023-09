Que dizer sobre a 78.ª Assembleia Geral das Nações Unidas (NU) iniciada no passado dia 18? Para começar, a respetiva agenda incluiu uma proposta do Secre- tário-Geral das NU, António Guterres, para a realização de uma Cimeira da Ambição Climática. Depois, houve ausências de peso, como as dos Presidentes Xi Jinping, da República Popular da China, Vladimir Putin, da Federação Russa e Emmanuel Macron, da França.









