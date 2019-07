Realizou-se no passado sábado, no Palácio de Belas Artes da Cidade do México, uma cerimónia comemorativa do 10.º aniversário da morte de Octávio Paz, um dos maiores escritores mexicanos e prémio Nobel da Literatura (1990). A sua obra mais conhecida em Portugal, ‘O Labirinto da Solidão’ (1950), é um excelente ensaio de antropologia social onde já se descortina as suas afinidades com Fernando Pessoa – de quem, aliás, era admirador. Essas afinidades detectam-se igualmente na vasta obra poética de Paz, infelizmente ainda pouco divulgada no nosso país.