Depois das medidas que as autoridades financeiras dos EUA se apressaram a tomar há 15 dias, aquando do colapso do Silicon Valley Bank e de outros dois, o ambiente do mundo financeiro norte-americano acalmou.



Alguns dias depois, foi a Suíça que estremeceu: o Credit Suisse, não conseguindo promover um aumento do seu capital, assistiu a uma forte queda da sua cotação na Bolsa.









Ver comentários