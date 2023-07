Tudo o que respeite ao país vizinho capta a atenção dos portugueses e assim sucedeu com as recentes eleições parlamentares da Espanha. Para começar, ‘nuestros hermanos’ confirmaram um fenómeno que se tornou usual e que merece investigação: as falhas das projeções e sondagens de opinião. Fora isso, os resultados do sufrágio - do qual nenhum partido extraiu uma maioria absoluta – tornaram difícil formar um novo governo de coligação.









