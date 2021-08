As pessoas de bom senso já deverão ter-se apercebido do sucesso que foi o plano nacional de vacinação contra a Covid-19. Aliás, as comparações feitas entre os números publicados pelas autoridades sanitárias dos diversos Estados confirmam que Portugal está entre os países com maior percentagem de população com vacinação completa, o que é não só um motivo de orgulho, mas também um fator de segurança e tranquilidade para o povo português.