F oi uma surpresa a demissão da primeira-ministra do governo autónomo da Escócia, Nicola Sturgeon. Com uma vida inteiramente dedicada ao Partido Nacionalista Escocês (SNP), esta fervorosa adepta da independência da Escócia liderava o governo desde 2014. Entretanto, a direção do SNP já iniciou os preparativos para a eleição de um novo líder, continuando Sturgeon a assegurar a gestão dos assuntos correntes.









