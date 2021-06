1. Com a visita do presidente norte-americano, Joe Biden, à Europa os Estados Unidos voltaram à cena internacional. Nas reuniões do G7, da NATO e da União Europeia, Biden veiculou um apelo à unidade das democracias liberais que se sentiam afastadas da maior potência mundial. Do teor dos textos oficiais deduz-se que a iniciativa norte-americana foi um sucesso e que habilitou Biden com um apoio do mundo ocidental favorável ao seu seguinte encontro ...