Vejam-se os resultados das recentes eleições de Taiwan, ilha cuja capital é Taipé. Resumindo as opiniões dos especialistas, a vitória do Partido Democrático Progressista (DPP) com 40% dos votos e do seu líder, Lai Ching-te, novo presidente do país, significa que Taiwan continuará empenhada em defender a sua soberania integral e as diferenças étnicas e culturais que a opõem à República Popular da China (RPC), bem como o rumo da democracia liberal e uma economia aberta e dinâmica.









Ver comentários