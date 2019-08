Via Romana

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 23.08.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Nestes últimos dias a Itália foi alvo das atenções gerais, talvez pelas piores razões.A demissão do primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte apenas revelou as fissuras da coligação partidária que o sustentava: a Liga Norte (direita radical), de Matteo Salvini, atual ministro do Interior, e o Movimento 5 Estrelas (populista de esquerda).< br />