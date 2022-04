As recentes declarações do presidente Sarkozy a favor da restrição dos fluxos de imigração nunca poderiam contar com a indiferença dos outros países. Certamente que a tão controversas declarações não terá sido estranha a proximidade das eleições francesas e a questão teria a ver com a defesa dos postos de trabalho dos franceses face ao risco do desemprego. Mas, para além do oportunismo das circunstâncias, o que de facto está em causa é o problema mais geral do proteccionismo.